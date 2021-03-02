Усик подобрался к Джошуа с другой стороны

Всемирная боксерская Ассоциации (WBA) обновила рейтинги боксеров. В супертяжелом дивизионе украинский боксер Александр Усик поднялся на первое место. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.
Рейтинг супертяжей WBA за первое марта:
Суперчемпионом WBA является британец Энтони Джошуа, который должен был проводить обязательную защиту титула WBO с Усиком, однако вместо этого встретится в ринге с небитым соотечественником, чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Боксер из США Тревор Брайан недавно стал регулярным чемпионом WBA. Титулом чемпиона WBA в отпуске владеет немец Мануэль Чарр, а поясом WBA Gold - финн Роберт Хелениус. Таким образом, Усик впритык подобрался к титульном поединку по линии WBA и может рассчитывать на бой за пояс с одним из многочисленных "чемпионов" Ассоциации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что WBO одобрило проведение боя Усик - Джойс.