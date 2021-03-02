Усик подобрался к Джошуа с другой стороны

Всемирная боксерская Ассоциации (WBA) обновила рейтинги боксеров. В супертяжелом дивизионе украинский боксер Александр Усик поднялся на первое место. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.

Рейтинг супертяжей WBA за первое марта:

1. Александр Усик (Украина) 2. Деонтей Уайлдер (США) 3. Богдан Дину (Румыния) 4. Луис Ортис (Куба) 5. Энди Руис (Мексика) 6. Адам Ковнацки (США) 7. Чарльз Мартин (США) 8. Агит Кабайел (Германия) 9. Крис Арреола (США) 10. Майкл Хантер (США)

Суперчемпионом WBA является британец Энтони Джошуа, который должен был проводить обязательную защиту титула WBO с Усиком, однако вместо этого встретится в ринге с небитым соотечественником, чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Боксер из США Тревор Брайан недавно стал регулярным чемпионом WBA. Титулом чемпиона WBA в отпуске владеет немец Мануэль Чарр, а поясом WBA Gold - финн Роберт Хелениус. Таким образом, Усик впритык подобрался к титульном поединку по линии WBA и может рассчитывать на бой за пояс с одним из многочисленных "чемпионов" Ассоциации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что WBO одобрило проведение боя Усик - Джойс.