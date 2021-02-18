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WBO санкционировала бой Усик - Джойс

WBO санкционировала бой Усик - Джойс
17:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер MonteroOnBoxing

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой Александр Усик - Джо Джойс за титул "временного" чемпиона организации в хевивейте. Об этом сообщает boxingnews24.

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Данное решение открыло дорогу чемпиону мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британцу Энтони Джошуа на чемпионский бой с его соотечественником Тайсоном Фьюри, который владеет титулами WBC и The Ring. Усик, является обязательным претендентом на пояс WBO, однако организация вновь оставила украинца без чемпионского поединка. Ожидается, что Александр получит улучшенный гонорар в схватке с Джойсом за свое терпение. Кроме того, полноценный пояс WBO достанется победителю боя Усик - Джойс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик и Джойс не сумели договориться об условиях схватки, и теперь их поединок будет выставлен на промоутерские торги.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Усик деклассировал Дерека Чисору, а Джойс неожиданно победил более молодого Даниэля Дюбуа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, WBO, Александр Усик, Джо Джойс.
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