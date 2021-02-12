Представители Усика и Джойса не смогли договориться о бое: что дальше

Представители украинского боксера Александра Усика не смогли договорится о финальных условиях боя против Джо Джойса.

Об этом пишет "Чемпион" со ссылкой на менеджера К2 Promotion Александр Красюка.

Красюк сообщил, что предложение промоутера Фрэнка Уоррена не соответствовало условиям рынка.

"В СМИ появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности", - сказал он, отметив, что дата боя будет определяться компанией, которая выиграет торги.

Как сообщалось, WBO в конце января направила письма Красюку и Уоррену, в котором дала промоутерам 15 дней на согласование даты боя за титул временного чемпиона организации в сверхтяжелом весе.

Так как стороны, скорее всего, не успеют договориться за оставшийся срок, будут объявлены торги. Компания, предложившая наибольшую сумму призового фонда, и будет проводить шоу.

После подписания контракта, бой должен состояться в течение 90 дней.

Как сообщалось ранее, дядя Тайсона Фьюри дал прогноз об исходе боя Усика и Джойса.