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"Большой и опасный": Фьюри оценил соперника Усика

"Большой и опасный": Фьюри оценил соперника Усика
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм peterfury

Дядя чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри Питер Фьюри оценил шансы непобедимого британского супертяжа Джо Джойса в поединке с небитым украинским боксером Александром Усиком. По мнению специалиста, Джойс является природным супертяжем, и если он донесет до Усика свой удар, то победит.

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"Я считаю, что у Джойса есть все шансы победить Усика. Джо - большой и опасный супертяжеловес. Эти парни провели хороший бой в любителях. У Усика тогда было намного больше навыков. Но сейчас другое время, Джо Джойс настроится на этот бой и выложится по максимуму. Это должен быть интересный бой. Можно сказать, что Усик будет в нем небольшим фаворитом. Это поединок, в котором Джойс может победить. Если он донесет удар, то может нанести ущерб. Плюс мы знаем - у него естественные габариты супертяжа. Да и раундов в этот раз будет больше", - заявил Питер в интервью iFL TV.

"Телеграф" напоминает, что в своем крайнем поединке Александр в 12-и раундах решением судей победил Чисору, а Джойс нокаутировал небитого ранее проспекта Даниэля Дюбуа. После победы над Дереком Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа, однако чемпион совсем не спешит давать бой украинцу. В WBO, похоже, приняли решение в пользу AJ, и Усик, скорее всего, сразится с Джойсом

Примечательно, что Усик и Джойс проводили бой на любительском уровне. Тогда победу отпраздновал Александр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик занял сторону Ломаченко в вопросе судейства в бою с Лопесом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Питер Фьюри, Александр Усик, Джо Джойс.
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