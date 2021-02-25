Экс-чемпион мира оценил шансы Усика в боях с Джошуа, Уайлдером и Фьюри (видео)

Узбекский боксер Руслан Чагаев, который владел пояс WBA в хевивейте, считает, что украинский супертяж Александр Усик способен побить любого из троицы - Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Для этого у украинца есть набор умений, который он неоднократно показывал и в любителях, и в профи.

"Саша сейчас идет очень хорошо, выигрывает все бои. Правда, говорить на данный момент, что он один из лучших супертяжей, рано. А то, что он один из лучших боксеров в крузерах, это однозначно. Потому что он показывает сумасшедший бокс. Мне очень нравится, как он боксирует. Он дерется очень умно. Не то, что один удар ударил, а десять пропустил. Он бьет не так много, зато практически не пропускает. Я считаю, что вся красота бокса и состоит в том, чтобы ударить и не пропустить. Сможет ли Усик дать конкурентный бой топ-3 супертяжам мира - Джошуа, Уайлдеру и Фьюри? Конечно! Такой боксер, как Александр Усик, который достиг таких высот в любительском и профессиональном боксе, может что-то показать. Он может выиграть, может проиграть. Это бокс, но я считаю, что у него шансы не меньше, чем, допустим, у Джошуа с Уайлдером или у Уайлдера с Фьюри. Грубо говоря, шансы 50 на 50. Если их всех брать, то у каждого из них шансы 50 на 50, если они будут боксировать друг с другом", - рассказал Чагаев в комментарии для Youtube-канала USACHEV TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что WBO дала добро на проведение боя Усик - Джойс.