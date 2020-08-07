Вечер бокса от Усика: лучшие моменты шоу (Видео)

Компания Usyk17 Promotion опубликовала лучшие моменты шоу бокса Big Boxing Night, которое состоялось 1 августа в Украине.

В субботу, 1 августа, под Киевом прошло первое боксерское шоу, организованное украинских супертяжем Александром Усиком. В главном поединке вечера бокса украинский гигант Владислав Сиренко техническим нокаутом в пятом раунде одолел Павла Кроленко.

Сегодня промоутерская компания Usyk17 Promotion на своей официальной страничке в Instagram опубликовала небольшой видеоролик, посвященный вечеру бокса Big Boxing Night. В нем показаны не только яркие бои, но и другие развлекательные программы во время шоу. Усик именно развлечения помимо просмотра боев решил сделать изюминкой своего шоу, в частности между поединками выступили популярные исполнители Злата Огневич и Полиграф ШарикOFF.

"Большое спасибо всей команде, нашим друзьям, партнерам и зрителям. Вы - лучшие.", - говорится в сообщении организации.

Напомним, сейчас Александр Усик продолжает свою подготовку ко второму бою в хэвивейте. Его соперник известен давно, а вот точная дата боя, который был намечен на май, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пока не объявлена.

Даже нападающий Динамо не сдержался и посетил боксерский вечер.