Вечер бокса от Усика: лучшие моменты шоу (Видео)

В субботу, 1 августа, под Киевом прошло первое боксерское шоу, организованное украинских супертяжем Александром Усиком. В главном поединке вечера бокса украинский гигант Владислав Сиренко техническим нокаутом в пятом раунде одолел Павла Кроленко.
Сегодня промоутерская компания Usyk17 Promotion на своей официальной страничке в Instagram опубликовала небольшой видеоролик, посвященный вечеру бокса Big Boxing Night. В нем показаны не только яркие бои, но и другие развлекательные программы во время шоу. Усик именно развлечения помимо просмотра боев решил сделать изюминкой своего шоу, в частности между поединками выступили популярные исполнители Злата Огневич и Полиграф ШарикOFF.
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Лучшие моменты BIG BOXING NIGHT от @usyk17.promotions Большое спасибо всей команде, нашим друзьям, партнерам и зрителям Вы - лучшие 1 августа EQUIDES CLUB (с. Лесники, ул. Вишневая, 36) _________________________________________________ #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk #usykaa #usykteam #usyk17 @usyk17.promotions @usyk_sportswear @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club @serge_lapin @tko3777 @xsportua @hiltonkyiv @taryangroup @alpari_cis @kyivchallenge @businessjets.aero @bentleykyiv
"Большое спасибо всей команде, нашим друзьям, партнерам и зрителям. Вы - лучшие.", - говорится в сообщении организации.
Напомним, сейчас Александр Усик продолжает свою подготовку ко второму бою в хэвивейте. Его соперник известен давно, а вот точная дата боя, который был намечен на май, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пока не объявлена.
Даже нападающий Динамо не сдержался и посетил боксерский вечер.