Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)

После карантина в Украину вернулся большой бокс. 1 августа в Киеве состоялся большой вечер бокса, организованный Usyk17 Promotion. В этот вечер на ринг вышли почти все известные украинские боксеры. В главном поединке сошлись Владислав Сиренко и Павел Кроленко. Бой продолжадся до 5 раунда, пока Кроленко не снялся из-за травмы руки.
Бой Сиренко - Криленко
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ БОЕВ
Владислав Сиренко (Киев) – Павел Кроленко (Харьков) – TKO 5/8
Петр Иванов (Нежин) – Роман Шкарупа (Харьков) – PTS 8
Андрей Великовский (Киев) – Руслан Щелев (Киев) – TKO 5/8
Александр Захожий (Запорожье) – Константин Довбыщенко (Харьков) – PTS 8
Дмитрий Митрофанов (Чернигов) – Анатолий Хунанян (Чехия) – PTS 6
Олег Малиновский (Киев) – Андрей Исаев (Беларусь) – PTS 8
Виктор Выхрист (Кременчуг) – Семен Пахомов (Харьков) – TKO 2/6
Даниэль Лапин (Киев) – Сергей Крапшила (Беларусь) – PTS 4