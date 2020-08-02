Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)

Украинский супертяж Владислав Сиренко одержал 14-ю победу на профи ринге.

После карантина в Украину вернулся большой бокс. 1 августа в Киеве состоялся большой вечер бокса, организованный Usyk17 Promotion. В этот вечер на ринг вышли почти все известные украинские боксеры. В главном поединке сошлись Владислав Сиренко и Павел Кроленко. Бой продолжадся до 5 раунда, пока Кроленко не снялся из-за травмы руки.

Бой Сиренко - Криленко

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ БОЕВ

Владислав Сиренко (Киев) – Павел Кроленко (Харьков) – TKO 5/8

Петр Иванов (Нежин) – Роман Шкарупа (Харьков) – PTS 8

Андрей Великовский (Киев) – Руслан Щелев (Киев) – TKO 5/8

Александр Захожий (Запорожье) – Константин Довбыщенко (Харьков) – PTS 8

Дмитрий Митрофанов (Чернигов) – Анатолий Хунанян (Чехия) – PTS 6

Олег Малиновский (Киев) – Андрей Исаев (Беларусь) – PTS 8

Виктор Выхрист (Кременчуг) – Семен Пахомов (Харьков) – TKO 2/6

Даниэль Лапин (Киев) – Сергей Крапшила (Беларусь) – PTS 4