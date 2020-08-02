Форвард Динамо посетил боксерский вечер Усика (Фото)

Нападающий Динамо Артем Беседин, который пребывает на дисквалификации, посетил вечер бокса Big Boxing Night промоутерской компании украинского боксера-супертяжа Александра Усика USYK17 Promotion.
Во время шоу динамовец сделал совместные фото с Александром, а также известным украинским боксером Денисом Беринчиком.
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Напомним, в главном бою вечера бокса, который состоялся в парково-отельном комплексе Equides под Киевом выступил украинский супертяж Владислав Сиренко.