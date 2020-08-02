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Форвард Динамо посетил боксерский вечер Усика (Фото)

Форвард Динамо посетил боксерский вечер Усика (Фото)
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Артем Беседин сделал совместные фото с известными боксерами.

Нападающий Динамо Артем Беседин, который пребывает на дисквалификации, посетил вечер бокса Big Boxing Night промоутерской компании украинского боксера-супертяжа Александра Усика USYK17 Promotion.

Во время шоу динамовец сделал совместные фото с Александром, а также известным украинским боксером Денисом Беринчиком.

 
 
 
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Публикация от Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

Напомним, в главном бою вечера бокса, который состоялся в парково-отельном комплексе Equides под Киевом выступил украинский супертяж Владислав Сиренко.

Ранее в Сети всплыло видео избиения Беседина.

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Все по теме:

Бокс, Футбол, Денис Беринчик, Александр Усик, Артем Беседин.

Автор:

Телеграф
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