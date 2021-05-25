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Занесли 700 тысяч долларов за "золото" Ломаченко: украинский тренер заявил о коррупции на Олимпиаде (видео)

Занесли 700 тысяч долларов за "золото" Ломаченко: украинский тренер заявил о коррупции на Олимпиаде (видео)
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomachenkovasiliy

Украинский тренер по боксу Сергей Городничев заявил, что за победу Василия Ломаченко на Олимпиаде в Пекине "занесли" 700 тысяч долларов. 

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По словам тренера, на Олимпиаде все решают деньги, и за победу Василия Ломаченко в Пекине определенные лица "завезли" 700 тысяч долларов. Городничев подчеркнул, что сам Ломаченко и его тренер не знают об этом, ведь это решение было принято "наверху". Кроме того, Сергей рассказал, что победа российского боксера Олега Саитова на Олимпийских играх обошлась в один миллион долларов.

"На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова стоила миллион долларов, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч медаль в Пекине. Просто Вася же этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона я не знаю, знаю насчет Пекина, что за Васю 100 процентов завозили, просто Вася этого не знает.  Есть определенный круг, оттуда вытекла информация. Ему просто дали выиграть", - рассказал Городничев в интервью Youtube-каналу "Боксерская правда".

Отметим, и Ломаченко, и Саитов являются двукратными олимпийскими чемпионами. Украинец триумфовал на Играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012), а россиянин выигрывал Олимпиады в Атланте (1996) и Сиднее (2000).

"Телеграф" напоминает, сто сейчас Ломаченко готовится к схватке с опытным японцем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Сергей Городничев.
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