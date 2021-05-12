Бой обидчика Ломаченко перенесен из-за Мейвезера

Как и ожидалось, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между американцем Теофимо Лопесом и австралийцем Джорджем Камбососом был перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Triller Fight Club.
Изначально поединок должен был пройти 6 июня, однако на этот день было объявлено шоу, во время которого в выставочном бою сразятся Флойд Мейвезер-младший и блогер Логан Пол. Оба события будут транслироваться на платной основе, поэтому поединок Лопеса пришлось сместить на более позднюю дату, дабы не потерять в прибыли.
June 19 in Miami @loanDepotpark #TrillerFightClub @TeofimoLopez vs @georgekambosos
PPV tickets: https://t.co/agXiM6B4sV
In person tickets coming soon. pic.twitter.com/lNW9nSTjWy
— TRILLER (@triller) May 12, 2021
"Телеграф" напоминает, что Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе в бою против украинца Василия Ломаченко. Камбосос, в свою очередь, получил статус претендента, победив Ли Селби спорным решением судей.
Отметим, возвращение Ломаченко на ринг также намечено на июнь.