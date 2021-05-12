Бой обидчика Ломаченко перенесен из-за Мейвезера

Как и ожидалось, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между американцем Теофимо Лопесом и австралийцем Джорджем Камбососом был перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Triller Fight Club.

Изначально поединок должен был пройти 6 июня, однако на этот день было объявлено шоу, во время которого в выставочном бою сразятся Флойд Мейвезер-младший и блогер Логан Пол. Оба события будут транслироваться на платной основе, поэтому поединок Лопеса пришлось сместить на более позднюю дату, дабы не потерять в прибыли.

"Телеграф" напоминает, что Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе в бою против украинца Василия Ломаченко. Камбосос, в свою очередь, получил статус претендента, победив Ли Селби спорным решением судей.

Отметим, возвращение Ломаченко на ринг также намечено на июнь.