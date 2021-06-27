Ломаченко - Накатани: лучшие моменты боя (видео)

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко на вечере бокса в Лас-Вегасе добыл досрочную победу над японцем Масаеши Накатани.

Ломаченко с первого раунда доминировал в ринге, а уже в пятой трехминутке украинец уронил японца на канвас. Масаеши сумел подняться, однако навязать достойного сопротивления Василию не сумел. В 9-м раунде Loma начал попросту избивать обессиленного японца, и в бой вмешался рефери, остановивший схватку. Таким образом, украинец добыл 15-ю победу на профи-ринге.

Лучшие моменты боя Василий Ломаченко - Масаеши Накатани:

У нас на сайте доступно видео остановки боя Ломаченко - Накатани с нескольких ракурсов. Отметим, полная доминация украинца в этой схватке отобразилась и в статистике поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Атланте победу добыл Джервонта Дэвис, который может стать следующим соперником Василия. Скорый реванш Василия с Теофимо Лопесом невозможен из-за коронавируса у американского чемпиона.