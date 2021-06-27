Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира в трех весах (видео)
Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира в трех весах (видео)
Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута
Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута
Ломаченко - Накатани: видео боя
Ломаченко - Накатани: видео боя
Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя
Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя

Ломаченко - Накатани: лучшие моменты боя (видео)

Ломаченко - Накатани: лучшие моменты боя (видео)
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко на вечере бокса в Лас-Вегасе добыл досрочную победу над японцем Масаеши Накатани.

Ломаченко - Накатани: видео боя

Ломаченко с первого раунда доминировал в ринге, а уже в пятой трехминутке украинец уронил японца на канвас. Масаеши сумел подняться, однако навязать достойного сопротивления Василию не сумел. В 9-м раунде Loma начал попросту избивать обессиленного японца, и в бой вмешался рефери, остановивший схватку. Таким образом, украинец добыл 15-ю победу на профи-ринге.

Лучшие моменты боя Василий Ломаченко - Масаеши Накатани:

У нас на сайте доступно видео остановки боя Ломаченко - Накатани с нескольких ракурсов. Отметим, полная доминация украинца в этой схватке отобразилась и в статистике поединка

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Атланте победу добыл Джервонта Дэвис, который может стать следующим соперником Василия. Скорый реванш Василия с Теофимо Лопесом невозможен из-за коронавируса у американского чемпиона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 311

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определился первый четвертьфиналист Евро-2020 (видео)
02 Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
03 Основной форвард сборной Украины получил повреждение и тренировался индивидуально
04 Италия с большими проблемами прошла обидчика сборной Украины на Евро-2020 (видео)
05 На "Тур де Франс" из-за болельщика случился массовый завал гонщиков (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь