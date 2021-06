Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг после обидного поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. В поединке в Лас-Вегасе украинец добыл победу техническим нокаутом над опытным японцем Масаеши Накатани. Авторитетный портал CompuBox подсчитал количество ударов в этом бою.

Loma closed show landing 18 of 27 power punches (67%). Loma landed 59% of his power punches in the fight, while Nakatani landed just 12% of his total punches. @trboxing @ESPNRingside pic.twitter.com/VoxPUNH6qP

— CompuBox (@CompuBox) June 27, 2021