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Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя

Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг после обидного поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. В поединке в Лас-Вегасе украинец добыл победу техническим нокаутом над опытным японцем Масаеши Накатани. Авторитетный портал CompuBox подсчитал количество ударов в этом бою.

Ломаченко - Накатани: видео боя

По информации статистического портала, японец выбросил больше ударов - 250 против 214, однако точность выпадов у Накатани была намного ниже - 12% против 49%. При этом украинец умудрился нанести по сопернику 89 силовых ударов, пропустив лишь 26. Также доминация Ломаченко видна и в количестве точных джебов, хотя японец намного выше Василия - 15 против трех.

Такое выступление Ломаченко не могло не завершится досрочно. В девятом раунде украинец попросту избивал обессиленного соперника, и в итоге рефери пришлось спасать Масаеши. Видео остановки схватки с нескольких ракурсов, а также видео нокдауна доступны у нас на сайте.

Ранее промоутер украинца Боб Арум рассказал, с кем сразится Василий после победы над Накатани.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 203

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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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