Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг после обидного поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. В поединке в Лас-Вегасе украинец добыл победу техническим нокаутом над опытным японцем Масаеши Накатани. Авторитетный портал CompuBox подсчитал количество ударов в этом бою.

Loma closed show landing 18 of 27 power punches (67%). Loma landed 59% of his power punches in the fight, while Nakatani landed just 12% of his total punches. @trboxing @ESPNRingside pic.twitter.com/VoxPUNH6qP — CompuBox (@CompuBox) June 27, 2021

По информации статистического портала, японец выбросил больше ударов - 250 против 214, однако точность выпадов у Накатани была намного ниже - 12% против 49%. При этом украинец умудрился нанести по сопернику 89 силовых ударов, пропустив лишь 26. Также доминация Ломаченко видна и в количестве точных джебов, хотя японец намного выше Василия - 15 против трех.

Такое выступление Ломаченко не могло не завершится досрочно. В девятом раунде украинец попросту избивал обессиленного соперника, и в итоге рефери пришлось спасать Масаеши. Видео остановки схватки с нескольких ракурсов, а также видео нокдауна доступны у нас на сайте.

Ранее промоутер украинца Боб Арум рассказал, с кем сразится Василий после победы над Накатани.