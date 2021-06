Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута

Украинец Василий Ломаченко вернулся на ринг зрелищной победой. В ночь на 27 июня (время киевское) в Лас-Вегасе Loma разобрался с японцем Масаеши Накатани. В девятом раунде украинский экс-чемпион мира в легком весе добыл победу техническим нокаутом.

Василий провел поединок в сумасшедшем темпе, а японец продемонстрировал невероятный характер, не упав раньше. Однако все могло пойти иначе, ведь уже в первом раунде у украинца потекла кровь после столкновения с соперником головами. Катмен Ломаченко в итоге сработал идеально, и украинец раскатал оппонента.

Видео момента остановки боя:

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.

Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021