Новый тренд на Пасху: как сделать пасхальные яйца с позолотой (видео)

Этот способ легок и быстр

В 2025 году Пасха, один из самых главных религиозных праздников восточного и западного обрядов, будет отмечаться 20 апреля. Традиционно в этот день верующие посещают храмы с пасхальными корзинами, наполненными освященными продуктами – пасхами, пасхальными яйцами, мясом, молочными изделиями и другим. Украинские хозяйки всегда тщательно готовятся к празднику, собственноручно выпекая куличи и крася яйца в разные цвета.

Однако если обычные пищевые красители уже надоели и хочется чего-то особенного, стоит обратить внимание на главный тренд Пасхи 2025 года – яйца с "позолотой".

Как создать яйца с "позолотой"

Для создания такого необычного декора понадобится всего два компонента:

яичный белок;

"сусальное золото" (пищевой краситель E175, также известный как пищевое золото). Продается по всем кондитерским магазинам, а также в интернете.

Кондитеры предлагают простой способ нанесения позолоты:

Сваренные яйца нужно смазать белком. Руки также следует слегка смочить белком для липкости – важно не переусердствовать, потому что слишком мокрые руки помешают прилипанию золота. Если руки слишком влажные, нужно подождать, пока белок начнет подсыхать. Листовое продовольственное золото раскрошивают в руках, а затем этими же руками обмазывают яйца.

В результате получаются яйца с красивым, оригинальным узором и праздничным блеском, которые будут точно отличаться среди традиционных пасхальных яиц в пасхальной корзине. Можно сначала покрасить яйца в какой-нибудь цвет, а уже потом придавать им золотистый блеск. Особенно эффектно выглядит позолота на темном фоне.

Такой метод декорирования выглядит не только изысканно, но и вполне безопасен для здоровья, ведь пищевое золото – это сертифицированный пищевой краситель, который используют для отделки кондитерских изделий. Впрочем, есть его не стоит.

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