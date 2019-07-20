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Теофимо Лопес решением судей победил Накатани

Теофимо Лопес решением судей победил Накатани
09:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американец Теофимо Лопес стал обязательным претендентом на титул по версии IBF.

Американский боксер легкого веса Теофимо Лопес стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, победив в отборочном бою Масайоси Накатани из Японии.

Лопес немного разочаровал в поединке – он "переигрывал" соперника, легко входил на среднюю дистанцию и даже раз в четвертом раунде отправил Накатани на канвас, хотя рефери решил, что японец поскользнулся и не открыл счет.

С другой стороны, Лопес пропускал немало - японец работал первым номером, здорово тревожил корпус Лопеса, показав проблемы того с защитой.

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Несомненно, Лопес был лучше, но выступил намного хуже, чем от него ожидали. Вердикт судей – 118:110, 118:110 и 119:109 в пользу Лопеса. Дальше бой с чемпионом Ричардом Комми, после чего в начале 2020 года возможен объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с украинцем Василием Ломаченко.

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