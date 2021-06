Ломаченко разобрался с Накатани (видео)

Сегодня, 27 июня (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел масштабный вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном бою шоу состоялось долгожданное возвращение Василия Ломаченко на ринг. Соперником украинца был легковес из Японии Масаеши Накатани.

Василий с первых раундов начал атаковать, однако уже в первом раунде боксеры столкнулись головами, что привело к серьезному рассечению на голове украинца. Ломаченко брал раунд за раундом пока в пятой трехминутке Loma не отправил соперника в нокдаун, хотя японец посчитал, что упал из-за толчка. Украинец продолжал доминировать в ринге пока в 9-м раунде судья не остановил одностороннее избиение японца. Победа Ломаченко техническим нокаутом.

Видео остановки боя:

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.

Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.

