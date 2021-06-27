Ломаченко разобрался с Накатани (видео)

Сегодня, 27 июня (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел масштабный вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном бою шоу состоялось долгожданное возвращение Василия Ломаченко на ринг. Соперником украинца был легковес из Японии Масаеши Накатани.

Василий с первых раундов начал атаковать, однако уже в первом раунде боксеры столкнулись головами, что привело к серьезному рассечению на голове украинца. Ломаченко брал раунд за раундом пока в пятой трехминутке Loma не отправил соперника в нокдаун, хотя японец посчитал, что упал из-за толчка. Украинец продолжал доминировать в ринге пока в 9-м раунде судья не остановил одностороннее избиение японца. Победа Ломаченко техническим нокаутом.

Видео остановки боя:

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct — Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

Видео рассечения Ломаченко в 1-м раунде:

Видео нокдауна в пятом раунде:

Down goes Nakatani Lomachenko scores the first knockdown of the fight in Round 5. #LomaNakatani pic.twitter.com/l33JPXts4T — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021

В итоге украинец добыл свою 15-ю победу в профи при двух поражениях. Накатани, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея на своем счету 19 побед.

Отметим, на дуэли взглядов Ломаченко высмеял превосходство Накатани в габаритах.

Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко потерял все свои пояса в объединительном бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Теофимо Лопесом. Накатани, в свою очередь, в декабре 2020 года нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо в одном из лучших боев прошлого года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о потенциальных соперниках Ломаченко после Накатани.