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Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)

Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
10:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter trboxing

24 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась пресс-конференция, приуроченная боксерскому шоу Василий Ломаченко (14–2, 10 KO) - Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)

В ходе традиционного мероприятия боксеры провели дуэль взглядов. Ломаченко значительно ниже своего соперника, а потому попросил того опуститься до его уровня. С юмором у Накатани все в порядке, и японец оценил шутку украинского боксера, громко рассмеявшись. В целом пресс-конференция проходила в дружеском формате, боксеры не использовали оскорблений и трэш-ток.

Видео дули взглядов: 

Полное видео пресс-конференции перед боем:

Бой Ломаенко - Накатани состоится в ночь на 27 июня (по Киеву). Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть поединок, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту схватку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обидчик и Ломаченко, и Накатани Теофимо Лопес не сможет провести защиту титула в июне из-за коронавируса.

"Телеграф" напоминает, что Василий в своем последнем бою растерял все титулы в легком весе, а Масаеши закрыл поражение от Лопеса, нокаутировав Феликса Вердехо.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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