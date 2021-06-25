Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)

24 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась пресс-конференция, приуроченная боксерскому шоу Василий Ломаченко (14–2, 10 KO) - Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

В ходе традиционного мероприятия боксеры провели дуэль взглядов. Ломаченко значительно ниже своего соперника, а потому попросил того опуститься до его уровня. С юмором у Накатани все в порядке, и японец оценил шутку украинского боксера, громко рассмеявшись. В целом пресс-конференция проходила в дружеском формате, боксеры не использовали оскорблений и трэш-ток.

Видео дули взглядов:

Полное видео пресс-конференции перед боем:

Бой Ломаенко - Накатани состоится в ночь на 27 июня (по Киеву). Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть поединок, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту схватку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обидчик и Ломаченко, и Накатани Теофимо Лопес не сможет провести защиту титула в июне из-за коронавируса.

"Телеграф" напоминает, что Василий в своем последнем бою растерял все титулы в легком весе, а Масаеши закрыл поражение от Лопеса, нокаутировав Феликса Вердехо.