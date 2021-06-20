Ломаченко - Накатани: где и когда смотреть бой

В ночь на воскресенье, 27 июня (время киевское), в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotel состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет возвращение украинского боксера Василия Ломаченко на ринг. Противостоять украинцу будет опытный японский легковес Масаеши Накатани.

На этот раз Ломаченко не будет драться за титулы, однако этот поединок станет первым шагом на пути Loma к возвращению чемпионских поясов в легком дивизионе. В прямом эфире в Украине данный поединок не будет показан по ТВ. Эксклюзивным транслятором шоу Ломаченко - Накатани в Украине выступает онлайн-сервис Megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Стоимость пробной подписки на 14 дней становит 1 грн. Согласно анонсу эфир вечера бокса Top Rank начнется на Megogo в воскресенье, 27 июня, в 05:00 по киевскому времени.

Кард шоу в Лас-Вегасе:

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко потерял все свои титулы в объединительном бою с американцем Теофимо Лопесом. Поединок с японцем станет первым для украинца после болезненного поражения. Накатани, в свою очередь, также проигрывал Лопесу, однако с того времени Масаеши успел закрыть это фиаско, нокаутировав Феликса Вердехо.

Примечательно, что в июне свой бой должен был проводить и Теофимо Лопес, однако американец заразился коронавирусом.