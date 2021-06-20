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Ломаченко - Накатани: где и когда смотреть бой

Ломаченко - Накатани: где и когда смотреть бой
19:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

В ночь на воскресенье, 27 июня (время киевское), в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotel состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет возвращение украинского боксера Василия Ломаченко на ринг. Противостоять украинцу будет опытный японский легковес Масаеши Накатани.

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На этот раз Ломаченко не будет драться за титулы, однако этот поединок станет первым шагом на пути Loma к возвращению чемпионских поясов в легком дивизионе. В прямом эфире в Украине данный поединок не будет показан по ТВ. Эксклюзивным транслятором шоу Ломаченко - Накатани в Украине выступает онлайн-сервис Megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Стоимость пробной подписки на 14 дней становит 1 грн. Согласно анонсу эфир вечера бокса Top Rank начнется на Megogo в воскресенье, 27 июня, в 05:00 по киевскому времени.

Кард шоу в Лас-Вегасе:

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко потерял все свои титулы в объединительном бою с американцем Теофимо Лопесом. Поединок с японцем станет первым для украинца после болезненного поражения. Накатани, в свою очередь, также проигрывал Лопесу, однако с того времени Масаеши успел закрыть это фиаско, нокаутировав Феликса Вердехо.

Примечательно, что в июне свой бой должен был проводить и Теофимо Лопес, однако американец заразился коронавирусом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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