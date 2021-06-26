Ломаченко - Накатани: онлайн боя

В ночь на 27 июня (время киевское) в американском Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого станет супербой Василий Ломаченко - Масаеши Накатани. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка между украинцем и японцем.

Василий Ломаченко - Масаеши Накатани

(начало вечера бокса в 05:00)

Украинец Ломаченко возвращается на ринг после обидного поражение от Теофимо Лопеса. На кону боя с японцем не будет стоять никаких титулов, однако Василий в случае победы получит неплохие шансы на чемпионский поединок в своем весе. Уже звучат варианты с таким чемпионами, как Девин Хэйни и Джервонта Девис. Накатани - довольно крепкий орешек, к тому же он намного выше украинца (182 см против 170 см), что может повлиять на исход схватки. Однако букмекеры абсолютно не верят в японца, который, к слову, также простоял 12 раундов с Лопесом.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Ломаченко - Накатани.

"Телеграф" напоминает, что накануне боя бойцы поучаствовали в традиционной церемонии взвешивания, на которой украинец перевесил оппонента.