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Ломаченко, который на голову ниже Накатани, перевесил японца (видео)

Ломаченко, который на голову ниже Накатани, перевесил японца (видео)
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomachenkovasiliy

В ночь на 26 июня (время киевское) в Лас-Вегасе перед боксерским шоу Василий Ломаченко - Масаеши Накатани состоялись все мероприятия накануне боя. 

Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)

В частности, боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Оба бойца вложились в лимит легкой весовой категории, однако Ломаченко все-таки оказался тяжелее. Вес украинца оставил 134.6 фунта (61.05 кг), а японца - 134.4 фунта (60.96 кг). Примечательно, что рост Масаеши составляет 182 см, а Василия - 170 см.

Видео церемонии взвешивания доступно в сети: 

Кроме того, спортсмены сошлись в финальной дуэли взглядов, на которой ничего необычного не происходило:

 
 
 
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Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Василий Ломаченко - Масаеши Накатани, а также рассказывал о шансах боксеров на нокаут в этой схватке.

Отметим, в случае победы над Накатани, Ломаченко может получить чемпионский бой. Промоутер украинца Боб Арум порассуждал, с кем Василий может подраться.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Loma упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, проиграв единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Накатани, в свою очередь, провел зрелищный поединок, нокаутировав Феликса Вердехо. Примечательно, что до этого японец проиграл все тому же Лопесу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 913

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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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