Ломаченко, который на голову ниже Накатани, перевесил японца (видео)

В ночь на 26 июня (время киевское) в Лас-Вегасе перед боксерским шоу Василий Ломаченко - Масаеши Накатани состоялись все мероприятия накануне боя.

В частности, боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Оба бойца вложились в лимит легкой весовой категории, однако Ломаченко все-таки оказался тяжелее. Вес украинца оставил 134.6 фунта (61.05 кг), а японца - 134.4 фунта (60.96 кг). Примечательно, что рост Масаеши составляет 182 см, а Василия - 170 см.

Видео церемонии взвешивания доступно в сети:

Кроме того, спортсмены сошлись в финальной дуэли взглядов, на которой ничего необычного не происходило:

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Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Василий Ломаченко - Масаеши Накатани, а также рассказывал о шансах боксеров на нокаут в этой схватке.

Отметим, в случае победы над Накатани, Ломаченко может получить чемпионский бой. Промоутер украинца Боб Арум порассуждал, с кем Василий может подраться.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Loma упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, проиграв единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Накатани, в свою очередь, провел зрелищный поединок, нокаутировав Феликса Вердехо. Примечательно, что до этого японец проиграл все тому же Лопесу.