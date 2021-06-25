Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В УЕФА объяснили, почему решили отменить правило выездного гола
В УЕФА объяснили, почему решили отменить правило выездного гола
Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)
Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)

Названы потенциальные соперники Ломаченко после Накатани

Названы потенциальные соперники Ломаченко после Накатани
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomachenkovasiliy

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о раскладах для украинца в случае победы над Масаеши Накатани.

Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)

Глава Top Rank поведал, что Василий хочет сражаться только с лучшими боксерами дивизиона, однако вариант с Теофимо Лопесом отпадает, ведь американский абсолютный чемпион легкого веса заразился коронавирусом и, похоже, проведет в 2021 году только один бой (обязательная защита титула с Камбососом, - прим. ред.). Поэтому остаются варианты с регулярным чемпионом WBC Девином Хэйни и чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Но и здесь не все так гладко, ведь Флойд Мейвезер, являющийся промоутером Дэвиса, может не дать своему бойцу сразиться с мотивированным Ломаченко, а на бой с украинцем Хэйни должен благословить его отец Билл.

"Очевидно, что если Ломаченко выиграет, он не захочет сидеть сложа руки и ждать Лопеса", - цитирует Арума boxingnews24.

Примечательно, что Дэвис и Ломаченко сразятся в один день. Украинец проведет бой с японцем Накатани, а американца ожидает чемпионская схватка с соотечественником Марио Барриосом.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Ломаченко - Накатани в Украине. Кроме того, мы рассказывали о шансах Василия на нокаут в этой схватке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 140

Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Девин Хэйни, Масаеши Накатани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
02 Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
03 В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
04 Президент "Реала" заявил об открытой Суперлиге
05 Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь