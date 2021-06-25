Названы потенциальные соперники Ломаченко после Накатани

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о раскладах для украинца в случае победы над Масаеши Накатани.

Глава Top Rank поведал, что Василий хочет сражаться только с лучшими боксерами дивизиона, однако вариант с Теофимо Лопесом отпадает, ведь американский абсолютный чемпион легкого веса заразился коронавирусом и, похоже, проведет в 2021 году только один бой (обязательная защита титула с Камбососом, - прим. ред.). Поэтому остаются варианты с регулярным чемпионом WBC Девином Хэйни и чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Но и здесь не все так гладко, ведь Флойд Мейвезер, являющийся промоутером Дэвиса, может не дать своему бойцу сразиться с мотивированным Ломаченко, а на бой с украинцем Хэйни должен благословить его отец Билл.

"Очевидно, что если Ломаченко выиграет, он не захочет сидеть сложа руки и ждать Лопеса", - цитирует Арума boxingnews24.

Примечательно, что Дэвис и Ломаченко сразятся в один день. Украинец проведет бой с японцем Накатани, а американца ожидает чемпионская схватка с соотечественником Марио Барриосом.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Ломаченко - Накатани в Украине. Кроме того, мы рассказывали о шансах Василия на нокаут в этой схватке.