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Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)

Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко украинец Сергей Городничев считает, что у Василия Ломаченко хромает здоровье после многолетней работы со своим отцом и тренером Анатолием.

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По словам Городничева, дела в лагере Ломаченко обстоят не лучшим образом, а проиграл Василий Теофимо Лопесу из-за проблем со здоровьем.

У него есть дух, но нет здоровья. Он тренируется с шести лет, его папа загнал. Папа - великий тренер или что? Опыты ставил. У ребенка не было детства. А сейчас Вася вырос и такой: "Есть же я". Он только начал понимать это. И пошли нестыковки. Думаете, у них там с папой все гладко, шито-крыто? Мое мнение, что нужно больше папину психологию контролировать, а потом уже Васину, потому что он подчиненный. Вася вырос, начал папе зубы показывать", - заявил тренер в интервью "Боксерская правда".

"Телеграф" напоминает, что в июне Ломаченко предстоит бой против японца Накатани.

Ранее Лопес заявил, что Ломаченко даже хотел покончить с собой после поражения

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

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Бокс, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Сергей Городничев.
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