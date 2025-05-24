Короткие волосы и "огонек" в глазах: как в молодости выглядела 52-летняя певица Руслана, прославившая Украину на весь мир

В день рождения артистки вспоминаем, как менялся ее стиль

В субботу, 24 мая, празднует свой день рождения певица Руслана Лыжичко. Украинка приобрела международную известность после победы на конкурсе Евровидение в 2004 году с песней Wild Dances ("Дикие танцы") и заставила говорить о себе весь мир.

В настоящее время артистка продолжает радовать поклонников новыми синглами, активно занимается благотворительной деятельностью и в 52 года впечатляет стройной фигурой и яркой внешностью. При этом не всем знают, какой была Руслана в детстве и юности.

Руслана Лыжичко родилась 24 мая 1973 года во Львове. Свою творческую деятельность она начала рано — сначала окончила музыкальную школу, а затем поступила в Львовскую консерваторию имени Лысенко на отделение дирижирования.

Руслана Лыжичко в детстве

В 1993 году Руслана участвовала в двух важных украинских музыкальных фестивалях — Всеукраинском фестивале современной песни и популярной музыки "Червона Рута" и Всеукраинском фестивале поп- и рок-музыки "Тарас Бульба". В начале своей карьеры у певицы был другой имидж — с чуть короткой стрижкой. Ее стиль заметно отличался от того, который появился после победы на Евровидении.

Со Святославом Вакарчуком Руслана знакома с юности

В 1995 году певица вышла замуж за своего продюсера Александра Ксенофонтовa, с которым вместе основала студию "Люксен", занимавшуюся озвучиванием рекламных роликов и различных видеоматериалов. И вновь — короткие черные волосы:

Лыжичко с мужем Ксенофонтовым

В 1997 году Лыжичко заняла первое место на фестивале "Таврийские игры" и тот же год вышел ее дебютный клип на песню "Ти". В возрасте 24 лет исполнительница предстала перед зрителями с обновленным образом: пышные кудрявые волосы, платье с высоким разрезом и "огонек" в карих глазах.

Руслана — настоящая гордость Украины, ставшая первой украинской певицей, выигравшей международный конкурс Евровидение в 2004 году. Благодаря песне "Дикие танцы" и своей невероятной энергетике она покорила всю Европу. Тогда певица предстала с длинными прямыми волосами, в эффектном "хищном" костюме и с великолепной, подтянутой фигурой, которую сумела сохранить до сегодня.

Руслана Лыжичко в 2004 году

Как певица Руслана выглядит сейчас

К сожалению, в этот день ровно 2 года назад умерла легендарная американская певица. Мы писали, от чего умерла Тина Тернер и где похоронена.