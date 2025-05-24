Коротке волосся і "вогник" в очах: як у молодості виглядала 52-річна співачка Руслана, що прославила Україну на весь світ

У день народження артистки згадуємо, як змінювався її стиль

У суботу, 24 травня, святкує свій день народження співачка Руслана Лижичко. Українка набула міжнародної популярності після перемоги на конкурсі Євробачення у 2004 році з піснею Wild Dances ("Дикі танці") і змусила говорити про себе весь світ.

В цей час артистка продовжує радувати шанувальників новими синглами, активно займається благодійною діяльністю та в 52 роки вражає стрункою фігурою та яскравою зовнішністю. При цьому не всім знають, якою була Руслана в дитинстві та юності.

Руслана Лижичко народилася 24 травня 1973 року у Львові. Свою творчу діяльність вона розпочала рано — спочатку закінчила музичну школу, а потім вступила до Львівської консерваторії імені Лисенка на відділення диригування.

Руслана Лижичко у дитинстві

1993 року Руслана брала участь у двох важливих українських музичних фестивалях — Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики "Червона Рута" та Всеукраїнському фестивалі поп- та рок-музики "Тарас Бульба". На початку своєї кар’єри співачка мала інший імідж — з трохи короткою стрижкою. Її стиль помітно відрізнявся від того, що виник після перемоги на Євробаченні.

Зі Святославом Вакарчуком Руслана знайома з юності

1995 року співачка вийшла заміж за свого продюсера Олександра Ксенофонтова, з яким разом заснувала студію "Люксен", що займалася озвучуванням рекламних роликів та різних відеоматеріалів. І знову — коротке чорне волосся:

Лижичко з чоловіком Ксенофонтовим

1997 року Лижичко зайняла перше місце на фестивалі "Таврійські ігри" і того ж року вийшов її дебютний кліп на пісню "Ти". У віці 24 років виконавиця постала перед глядачами з оновленим образом: пишне кучеряве волосся, сукня з високим розрізом і "вогник" у карих очах.

Руслана — справжня гордість України, яка стала першою українською співачкою, яка виграла міжнародний конкурс Євробачення у 2004 році. Завдяки пісні "Дикі танці" та своїй неймовірній енергетиці вона підкорила всю Європу. Тоді співачка постала з довгим прямим волоссям, в ефектному "хижому" костюмі та з чудовою, підтягнутою фігурою, яку зуміла зберегти до сьогодні.

Руслана Лижичко у 2004 році

Як співачка Руслана виглядає зараз

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