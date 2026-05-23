"Пророссийская шв*ль ваш Корж". Сеть разразилась гневом из-за украинцев на концерте белоруса-молчуна

Вспомнили и выступление в Крыму, и призывы против протестов в Беларуси

В сети разгорелся громкий скандал из-за концерта рэпера Макса Коржа в Румынии, куда массово отправились украинские фанаты.

В субботу, 23 мая, в Бухаресте проходит концерт белорусского певца. Ради этого события часть украинских поклонников даже штурмовала государственную границу. В соцсети Threads фанаты начали массово восхвалять белоруса, утверждая, что он "выступает против войны" и "желает всем миру".

"Знали ли вы, что Корж поддерживает Украину?", — пишут украинские фаны в сети. Однако такие дифирамбы вызвали волну негодования среди других украинцев. Граждане жестко напомнили землякам о реальной позиции артиста, который годами пытается "сидеть на двух стульях".

Следует напомнить, что певец ни разу прямо не назвал Россию и Путина агрессорами, ограничившись размытыми заявлениями. Кроме того, люди вспомнили о событиях в его родной Беларуси, когда во время жестоких разгонов в Минске Корж призвал земляков не выходить на протесты против диктатора Александра Лукашенко и фальсификаций президентских выборов. Также пользователи отметили, что в 2016 году артист спокойно выступал в оккупированном Крыму, и тогда российское вторжение в Украину его полностью устраивало.

Украинские пользователи не сдерживают эмоций в комментариях под сообщениями восторженных фанатов. Они эмоционально спрашивают, чем именно он поддерживает Украину, называя фразу "хутин астанави вайну" совершенно бесполезной. Люди возмущаются, что артист не смог занять позицию даже во время митингов в собственном государстве, поэтому бессмысленно ждать от него честности по отношению к Украине.

"Какую именно Украину и когда и чем он "поддерживает"? "хутин астанави вайну" вот это вы считаете поддержкой? И ЧТО таки АСТАНАВИЛ? пророссийская шв*ль ваш Корж, собственно, как и вы"

"Он даже свою страну не поддерживает, не говоря уже об Украине"

"Он не мог занять четкую позицию, когда в его стране были митинги, а вы думаете к Украине у него четкая позиция?"

"Он даже свою родную страну поддержать не смог 😂и Украину "ну-у так поддерживает", что не сторонился выступать в оккупированном Крыму. Таким Коржам просто деньги не пахнут, поддерживают они только свою ср*ку"

"Так поддерживает, что выступал в оккупированном Крыму?"

"А Корж, дававший гастроли в моем оккупированном Крыму, знает что он "поддерживает Украину"?"

"Как поддерживает Украину? на ВСУ донатит? в Крыму оккупированном не выступал?

Отметим, что Макс Корж имеет неоднозначную позицию по поводу войны в Украине.