Макс Корж, который призывал белорусов остановиться, приехал к задержанным в Минске (Фото, Видео)

Певец Макс Корж, призвавший жителей Белоруссии остановить протесты, приехал к изолятору, где содержатся задержанные во время митингов.

Один из самых популярных белорусских артистов Макс Корж лично приехал в один из изоляторов в Минске. Судя по видео, певец пытался объяснить людям свою позицию относительно массовых протестов в стране.

Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.

Не известно, какая цель была у музыканта, ждал ли он освобождения кого-то из своих знакомых, как и остальные люди, собравшиеся у СИЗО.

Впоследствии Макс Корж приехал на станцию метро "Пушкинская", чтобы возложить цветы в память о погибшем в ходе протестов.

Напомним, что 11 августа Макс Корж опубликовал в Instagram пост, в котором призвал соотечественников прекратить столкновения с правоохранительными органами.

После множества негативных комментариев на свои слова он отредактировал публикацию, призвав бороться и "идти до конца".

Как сообщалось ранее, свою поддержку белорусам выразили лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который записал видеообращение в поддержку митингующих, а также лидер группы Onuka. В соответствующем посте артистка рассказала, за что любит Беларусь и ее людей. А вот белорусский артист, экс-лидер панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок, которого упрекали в молчании на события в своей родине, впервые высказался о протестах в Беларуси.

Также, лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето также поддержал протестующих белорусов.