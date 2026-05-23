Юный фанат в Черкассах вышел на сцену к известной группе за донат и порвал зал (фото и видео)

Татьяна Кармазина
Концерт Курган&Agregat в Черкассах Новость обновлена 23 мая 2026, 16:40
Концерт Курган&Agregat в Черкассах. Фото threads.com/@gromtseva_nina

Мальчик зажег под нецензурные хиты Курган & Agregat

В сети показали зажигательные кадры с выступления известной группы Курган & Agregat в Черкассах. Концерт состоялся в пятницу, 22 мая, во Дворце культуры "Дружба народов".

По сообщению пользовательницы Threads Карины Власенко, которая присутствовала на концерте, на мероприятии сбылась мечта маленького Егора Лукина. Оказывается, родители мальчика задонатили, чтобы их сын спел на сцене.

В Черкассах @amil_kurganagregat @kurgan_ram @jecka_kurgan осуществили мечту Егора ✨ родители задонатили, чтобы малой спел на сцене, это был раз*об 🤟🏻

На выложенных кадрах видно, как Егор полностью отдался сцене и спел любимые хиты своих кумиров. Даже несмотря на то, что в песнях присутствуют бранные слова, в комментариях пользователи активно отметили невероятный вайб и мощную энергию мальчика на сцене.

Также сам Егор оставил трогательный комментарий под сообщением: "Спасибо вам всем что меня поддержали ❤️". Известно, что музыканты подарили парню виниловую пластинку группы с автографами, а также книгу участника коллектива Евгения Володченко "Крапка. Немо".

Отметим, что это был один из концертов благотворительного тура Курган & Agregat "Поверніть палеозой". Билеты, купленные на мероприятие, — это 100% донат на войско, и вся прибыль пойдет на закрытие запросов Сил обороны Украины. Участник группы Рамил Насиров сообщил на своей странице в инстаграме, что за это выступление им удалось собрать около 779 600 грн.

Ранее сообщалось, что братья Насировы из популярной группы Курган & Agregat родом из Харьковщины. "Телеграф" писал, чем известно их родное село Близнюки.

