Ломаченко - Накатани: видео боя

Украинский боксер Василий Ломаченко досрочно победил японца Масаеши Накатани на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Украинец владел тотальным преимуществом в ринге, которое сначала воплотилось в нокдаун в пятом раунде, а в девятой трехминутке поединок превратился в одностороннее избиение японца, что в итоге привело к досрочной остановке схватки. Таким образом, Loma добыл свою 15-ю победу в профи и 11-ю нокаутом. Накатани, в свою очередь, проиграл свой второй поединок в карьере, имея на своем счету 19 побед.

Видео боя Василий Ломаченко - Масаеши Накатани:

Отметим, после боя Василий заявил, что хочет провести реванш с Теофимо Лопесом, однако такой вариант возможен только после обязательной защиты титула американцем в бою с Джорджем Камбососом. Напомним, что Тео не сумел провести этот поединок в июне из-за коронавируса.

У нас на сайте можно посмотреть видео нокаута и нокдауна в бою Ломаченко - Накатани с разных камер.