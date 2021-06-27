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Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута
Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута
Ломаченко - Накатани: как это было (фото, видео)
Ломаченко - Накатани: как это было (фото, видео)
Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя
Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя

Ломаченко - Накатани: видео боя

Ломаченко - Накатани: видео боя
07:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

Украинский боксер Василий Ломаченко досрочно победил японца Масаеши Накатани на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Украинец владел тотальным преимуществом в ринге, которое сначала воплотилось в нокдаун в пятом раунде, а в девятой трехминутке поединок превратился в одностороннее избиение японца, что в итоге привело к досрочной остановке схватки. Таким образом, Loma добыл свою 15-ю победу в профи и 11-ю нокаутом. Накатани, в свою очередь, проиграл свой второй поединок в карьере, имея на своем счету 19 побед.

Видео боя Василий Ломаченко - Масаеши Накатани:

Отметим, после боя Василий заявил, что хочет провести реванш с Теофимо Лопесом, однако такой вариант возможен только после обязательной защиты титула американцем в бою с Джорджем Камбососом. Напомним, что Тео не сумел провести этот поединок в июне из-за коронавируса

У нас на сайте можно посмотреть видео нокаута и нокдауна в бою Ломаченко - Накатани с разных камер.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 316

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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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