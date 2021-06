Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира в трех весах (видео)

В ночь на 27 июня (время киевское) в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся большой вечер профи-бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джервонта Дэвис - Марио Барриос.

Американец Дэвис нанес первое поражение в карьере своему соотечественнику и отобрал у того чемпионский пояс по версии WBA в первом полусреднем весе. Бой проходил полностью под диктовку "Танка". Джервонта три раза отправлял соперника в нокдауны в 8 и 11 раундах, что привело к досрочной остановке поединка.

Таким образом, непобедимый Дэвис добыл свою 25-ю победу в профи, а Барриос проиграл впервые, имея в своем активе 26 побед. Примечательно, что Джервонта владеет чемпионскими поясами в еще двух категориях - легком и первом легком весах.

Видео нокдаунов в 8-м раунде в бою Джервонта Дэвис - Марио Барриос:

Gervonta Davis knocks down Mario Barrios TWICE in Round 8 #DavisBarrios pic.twitter.com/K3lDkzjkEg

Видео решающего нокдауна в бою Джервонта Дэвис - Марио Барриос:

Gervonta Davis gets it's done in the 11th

pic.twitter.com/7GE9myigPD#DavisBarrios

— Jason Williams (@jasoneg33) June 27, 2021