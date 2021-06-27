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Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира в трех весах (видео)

Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира в трех весах (видео)
Обновлено 08:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ShowtimeBoxing

В ночь на 27 июня (время киевское) в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся большой вечер профи-бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джервонта Дэвис - Марио Барриос.

Американец Дэвис нанес первое поражение в карьере своему соотечественнику и отобрал у того чемпионский пояс по версии WBA в первом полусреднем весе. Бой проходил полностью под диктовку "Танка". Джервонта три раза отправлял соперника в нокдауны в 8 и 11 раундах, что привело к досрочной остановке поединка. 

Таким образом, непобедимый Дэвис добыл свою 25-ю победу в профи, а Барриос проиграл впервые, имея в своем активе 26 побед. Примечательно, что Джервонта владеет чемпионскими поясами в еще двух категориях - легком и первом легком весах.

Видео нокдаунов в 8-м раунде в бою Джервонта Дэвис - Марио Барриос:

Видео решающего нокдауна в бою Джервонта Дэвис - Марио Барриос:

"Телеграф" напоминает, что 27 июня победно на ринг вернулся экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко, который добыл досрочную победу над японцем Масаеши Накатани. Примечательно, что промоутер украинца Боб Арум заявил, что рассматривает кандидатуру Дэвиса для следующего поединка Василия.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 445

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Бокс, Нокаут, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Марио Барриос.
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