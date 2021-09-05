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Лопес вакцинувався і навідріз відмовляється битися з Ломаченком (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Теофімо Лопес і Теофімо Лопес-молодший Новина оновлена 05 вересня 2021, 13:26
Теофімо Лопес і Теофімо Лопес-молодший

Теофімо Лопес не збирається битися з українцем.

Американський боксер-професіонал, абсолютної чемпіон світу в легкій вазі, Теофімо Лопес, який в жовтні 2020 переміг Василя Ломаченка, заявив, що не має наміру битися з українцем.

Про це він розповів в інтерв’ю SkySportsBoxing.

Теофімо повідав, що не збирається давати реванш Василю, адже тепер він дивиться тільки вперед і хоче більш значущих боїв, наприклад, з Джошем Тейлором. Лопес-молодший вважає, що Ломаченко не дав би йому реванш, якби програв жовтневий бій, а тому українцю не варто очікувати на прихильність американця в цьому питанні.

Крім того, Теофімо вакцинувалася від коронавірусу. Про це американець напиcав на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, ситуація в легкому дивізіоні така, що самий грошовий варіант для Лопеса — це реванш з Ломаченком. Незважаючи на свій успіх в першому бою, "Переворот" не зумів нокаутувати українця, а сам Василь вважає, що як мінімум не програв ту сутичку. У підсумку вболівальники сподіваються на другий бій, проте позиція Лопеса залишається незмінною.

Нагадаємо, Ломаченко в своєму останньому бою розгромив японця Масаеші Накатані. Лопес, в свою чергу, влітку повинен був провести захист титулу в поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом, але в його плани втрутився коронавірус.

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