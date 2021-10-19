Лопес заявил об "ограблении" в бою с Ломаченко (видео)

В команде Лопеса утверждают, что Василий Ломаченко должен был упасть.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, заявил, что Василий Ломаченко, который входит в 10-ку лучших боксеров мира по версии ESPN, должен был проиграть нокаутом в бою с его сыном.

Коуч дал интервью YouTube-каналу The Fighterʼs Voice.

Лопес-старший отметил, что в поединке, который состоялся осенью 2020 года его сын был близок к тому, чтобы нокаутировать украинца, однако Василия спас рефери боя Расселл Мора, который остановил схватку из-за симуляцию Ломаченко, указавшего, что Тео ударил его ниже пояса.

"Мы могли победить украинца нокаутом, но рефери спас его задницу, когда приостановил бой на 10 секунд. Удар пришелся прямо в область чертового пояса, но Ломаченко притворился, будто ему попали ниже", — заявил Теофимо-старший.

Отметим, бой Ломаченко — Лопес продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей.

Полное видео боя Ломаченко — Лопес:

Добавим, что сейчас Василий готовится к схватке с Ричардом Комми. Этот бой намечен на декабрь 2021 года, а украинец уже отправился в США для подготовки к этой битве. Лопес, в свою очередь, проведет первую защиту чемпионских поясов в бою с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Этот поединок должен состояться в конце ноября.