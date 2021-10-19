Укр

Лопес заявил об "ограблении" в бою с Ломаченко (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Теофимо Лопес Новость обновлена 19 октября 2021, 16:55
Теофимо Лопес

В команде Лопеса утверждают, что Василий Ломаченко должен был упасть.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, заявил, что Василий Ломаченко, который входит в 10-ку лучших боксеров мира по версии ESPN, должен был проиграть нокаутом в бою с его сыном.

Коуч дал интервью YouTube-каналу The Fighterʼs Voice.

Лопес-старший отметил, что в поединке, который состоялся осенью 2020 года его сын был близок к тому, чтобы нокаутировать украинца, однако Василия спас рефери боя Расселл Мора, который остановил схватку из-за симуляцию Ломаченко, указавшего, что Тео ударил его ниже пояса. 

"Мы могли победить украинца нокаутом, но рефери спас его задницу, когда приостановил бой на 10 секунд. Удар пришелся прямо в область чертового пояса, но Ломаченко притворился, будто ему попали ниже", — заявил Теофимо-старший.

Отметим, бой Ломаченко — Лопес продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей.

Полное видео боя Ломаченко — Лопес:

Добавим, что сейчас Василий готовится к схватке с Ричардом Комми. Этот бой намечен на декабрь 2021 года, а украинец уже отправился в США для подготовки к этой битве. Лопес, в свою очередь, проведет первую защиту чемпионских поясов в бою с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Этот поединок должен состояться в конце ноября.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Теофимо Лопес #Теофимо Лопес-старший
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Новоизбранный первый вице-спикер ВРУ
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)
Дата публикации
Категория
Украина и страны НАТО неуклонно сближаются, что не может не бесить Кремль
Украина, НАТО и Россия: идет многосторонняя, многоходовая игра
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре