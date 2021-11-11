Ломаченко — Коммі: де і коли дивитися бій

Український боксер зустрінеться з ганським "Термінатором".

Наприкінці жовтня український боксер-легковаговик Василь Ломаченко офіційно отримав у суперники ганського нокаутера Річарда Коммі. Стало відомо, що цей бій в Україні ексклюзивно покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Пряма трансляція поєдинку на megogo розпочнеться 12 грудня о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна платна підписка "Спорт" (199 грн. на місяць) або "Максимальна" (299 грн на місяць), вартість пробної підписки коштує 29 грн (перші 7 днів).

Ломаченко (15-2, 11 КО) після програшу Теофімо Лопесу знову планує піднятися на вершину у легкій вазі. Коммі (30-3-0, 27 KO) також поступився титулом чемпіона небитому американцю, і тепер на нього чекає зустріч з одним з найсильніших боксерів дивізіону. Очікується, що переможець протистояння вийде на чемпіонський бій.

Поєдинок Ломаченко — Коммі пройде в Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

Раніше Теофімо Лопес-старший заявив, що в бою з Ломаченком суддя "вкрав" нокаут у його сина.