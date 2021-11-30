Ломаченко - Комми: прогноз на главный бой декабря

Букмекеры не верят в соперника украинца.

Остается все меньше и меньше времени до супербоя легковесов (до 61,235 кг) Василий Ломаченко — Ричард Комми. Накануне букмекеры обновили свой прогноз на поединок, посчитав, что Loma — однозначный фаворит.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, украинец — безоговорочный фаворит поединка, на успех которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,12. В то же время поражение Василия и ничья оцениваются в 5,50 и 26,00 соответственно. Добавим, что специалисты Пари-Матч пока не делали прогнозы на другие события поединка.

Прогноз букмекеров на бой Василий Ломаченко — Ричард Комми (данные за 30 ноября):

Пари-Матч: (победа Ломаченко 1,12 — ничья 26,00 — победа Комми 5,50)

Бой Ломаченко — Комми возглавит вечер бокса 11 декабря в Нью-Йорке. В Украине трансляция шоу намечена на 12 декабря (ориентировочное начало — в 04:00 по киевскому времени). Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. Отметим, ганец Комми в свое время владел титулом IBF в легком весе и потерял его в бою с Теофимо Лопесом. Василий также проигрывал американцу.

Добавим, что в случае победы Ломаченко может получить чемпионский бой с новоиспеченным абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Камбососом.