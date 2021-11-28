Нокдаун та ударна міць не допомогли: австралієць Камбосос забрав у американця Лопеса 4 пояси (відео)

Бій продовжився 12 раундів і завершився перемогою Камбососа за очками.

Обов’язковий претендент на пояс IBF у легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) переміг володаря поясів WBC Franchise, WBA, WBO, IBF Теофімо Лопеса (16-1, 12 КО).

Поєдинок на арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку (США) тривав усі 12 раундів та пройшов неймовірно динамічно.

У першому ж раунді Камбосос потужним ударом правою відправив суперника до нокдауну.

Лопес намагався взяти фізичною та ударною потужністю, але Камбосос краще боксував — був сильнішим у технічному плані і "читав" багато комбінацій американця.

У 10 раунді американець відіграв нокдаун, але на загальну ситуацію це не вплинуло.

Бій завершився сенсаційною перемогою Камбососа роздільним рішенням суддів: 115-111 у кут Камбососа, 114-113 — у кут Лопеса, та 115-112 Камбососу

Теофімо зазнав першої поразки в кар’єрі і не зміг зберегти свої пояси.

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