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Російський боксер розповів, як "отримав п***и" від Кличка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Євгеній Орлов та Володимир Кличко Новина оновлена 25 листопада 2021, 18:02
Євгеній Орлов та Володимир Кличко

Росіянин надовго запам’ятав спаринг з українцем.

Відомий російський боксер Євгеній Орлов, який нещодавно прославився в мережі завдяки пародії на бійку, розповів про свою роботу з легендарним українським боксером Володимиром Кличком.

Про це Євген розказав в інтерв’ю на YouTube-каналі "Ушатайка: Спорт-Експрес".

Орлов на прізвисько "Молекула з пекла" заявив, що не зустрічав сильнішого боксера за Володимира. Він зазначив, що після тижня спарингів з Кличком він став поважати його. За тиждень роботи у тренувальному таборі українця Євгеній заробив дві тисячі євро.

"Найжорсткіший спаринг у мене був з Володимиром Кличком. У мене був з ним тиждень роботи. Я вийшов, а він мені джебом встромляв. Я його тоді став поважати. Як у тому ролику: "Якось я отримав п***и, і всіх став поважати". Поза всяким сумнівом, він дуже класний боксер", — заявив Орлов.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Зазначимо, у послужному списку Орлова чимало боїв з відомими суперваговиками, проте сам росіянин зірок з неба не хватає. На його рахунку 17 перемог, 16 поразок та одна нічия у профі.

Раніше колишній тренер Кличка заявив, що Олександр Усик опинився в нокауті під час спарингу з грузином Яго Кіладзе.

Теги:
#Бокс #Володимир Кличко #Нокаут
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