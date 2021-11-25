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"Усика посадили на д*пу" — екс-тренер Кличка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик та Яго Кіладзе Новина оновлена 25 листопада 2021, 16:53
Олександр Усик та Яго Кіладзе

Відомий тренер розповів про те, що сталося на тренуванні.

Сергій Городнічов, колишній тренер легендарного українського боксера Володимира Кличка, розповів, як один із його підопічних грузин Яго Кіладзе нокаутував Олександра Усика, який у 2021 році став чемпіоном світу у важкій вазі.

Про це Сергій розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами Городнічова, Кіладзе ударом у селезінку нокаутував Усика, хоча команда українця заявила, що грузин ударив Олександра нижче пояса. Сергій зазначив, що відео показало, що удар був чистим.

"Коли Кіладзе тренувався під моїм керівництвом, ми приїхали на спаринг з Усиком. У другому раунді Кіладзе ударом по селезінці посадив Усика на д*пу. Причому так добре посадив, що спаринг скасували. Тут Башир (тренер Усика на той час) схопився: "Ви нижче пояса вдарили!", а я йому: "Так давайте відео подивимося". Відео записувала дівчина, я йому так показав, що він сів. І у спарингу вирішили відмовити", – заявив Городнічов.

Додамо, що Яго Кіладзе 1 січня 2022 року проведе бій з непереможним українцем Віктором Вихристом. Кіладзе у профі вже програв 5 разів, але всі його поразки були від досить відомих боксерів. На рахунку грузина також 27 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ф’юрі "наїхав" на Усика.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Яго Кіладзе
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