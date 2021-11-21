Ф’юрі пообіцяв влаштувати прочуханку "маленькому" Усику на ринзі (відео)

"Циганський король" пожартував над українцем.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі, який хоче допомогти своєму земляку Ентоні Джошуа в реванші з Олександром Усиком, зробив випад у бік українця.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі iFL TV.

Непереможний Ф’юрі висміяв габарити українського чемпіона, назвавши того "маленьким". Крім того, британець пообіцяв дати Усику публічну прочуханку на ринзі. Також Тайсон заявив, що переїде українця двічі під час бою.

"Мені без різниці, з ким битися. Я погоджуся на бій з маленьким крузером (Усик був абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі) і покажу, як влаштувати маленькому хлопцеві добру прочуханку. Я його переїду, немов фура, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але потім я здам назад і переїду його ще раз. Ось що я з ним зроблю. Він занадто маленький ", — цитує Ф’юрі fightnews.info.

Додамо, що бій Усик-Ф’юрі може пройти у 2022 році тільки після реваншу Усик-Джошуа, який запланований на весну 2022 року. Крім того, чемпіон WBC має провести обов’язковий захист титулу. Додамо, що й Усик, і Ф’юрі є віковими боксерами та можуть завершити кар’єру, так і не зустрівшись на ринзі. До речі, дружина британця Періс закликала чоловіка повісити рукавички на цвях.