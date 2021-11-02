Тайсон Ф’юрі запропонував допомогу Джошуа для перемоги над Усиком

Проти українця може утворитись ціла британська коаліція.

Шугар Хілл Стюард, один із тренерів чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, який нещодавно провів перший захист титулу в кар’єрі, запропонував допомогу Ентоні Джошуа у підготовці до реваншу з Олександром Усиком.

Про це тренер розповів у коментарі для talksport.

Джошуа після поразки від українця вирушив до США у пошуках нового тренера. Несподівано йому надійшла пропозиція від команди Тайсона Ф’юрі. Шугар Хілл Стюард заявив, що вони хочуть допомогти AJ повернути титули, а потім організувати супербій Ф’юрі — Джошуа. Для підготовки Ентоні навіть пропонують спаринги з "Циганським королем".

"Ми ставимося до нашої пропозиції допомогти Джошуа з максимальною серйозністю. Нам потрібно, щоб він переміг Усика у реванші. Тому що ми хочемо потім побачити бій Джошуа — Ф’юрі, як і всі фанати боксу на планеті", — заявив тренер.

Додамо, що реванш Усик — Джошуа 2 заплановано на весну 2022 року. Очікується, що Ф’юрі після перемоги над Вайлдером проведе обов’язковий захист пояса, а потім буде організовано бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренером Джошуа може стати колишній наставник Майка Тайсона.