Укр

Тайсон Фьюри предложил помощь Джошуа для победы над Усиком

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа Новость обновлена 02 ноября 2021, 13:18
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа

Против украинца может образоваться целая британская коалиция. 

Шугар Хилл Стюард, один из тренеров чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который недавно провел первую защиту титула в карьере, предложил помощь Энтони Джошуа в подготовке к реваншу с Александром Усиком.

Об этом тренер рассказал в комментарии для talksport.

Джошуа после поражения от украинца отправился в США в поисках нового тренера. Неожиданно ему поступило предложение от команды Тайсона Фьюри. Шугар Хилл Стюард заявил, что они хотят помочь AJ вернуть титулы, а затем организовать супербой Фьюри — Джошуа. Для подготовки Энтони даже предлагают спарринги с "Цыганским королем". 

"Мы относимся к нашему предложению помочь Джошуа с максимальной серьезностью. Нам нужно, чтобы он победил Усика в реванше. Потому что мы хотим потом увидеть бой Джошуа — Фьюри, как и все фанаты бокса на планете", — заявил тренер.

Добавим, что реванш Усик — Джошуа 2 запланирован на весну 2022 года. Ожидается, что Фьюри после победы над Уайлдером проведет обязательную защиту пояса, а затем будет организован бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренером Джошуа может стать бывший наставник Майка Тайсона.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик #Энтони Джошуа
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