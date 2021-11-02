Тайсон Фьюри предложил помощь Джошуа для победы над Усиком

Против украинца может образоваться целая британская коалиция.

Шугар Хилл Стюард, один из тренеров чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который недавно провел первую защиту титула в карьере, предложил помощь Энтони Джошуа в подготовке к реваншу с Александром Усиком.

Об этом тренер рассказал в комментарии для talksport.

Джошуа после поражения от украинца отправился в США в поисках нового тренера. Неожиданно ему поступило предложение от команды Тайсона Фьюри. Шугар Хилл Стюард заявил, что они хотят помочь AJ вернуть титулы, а затем организовать супербой Фьюри — Джошуа. Для подготовки Энтони даже предлагают спарринги с "Цыганским королем".

"Мы относимся к нашему предложению помочь Джошуа с максимальной серьезностью. Нам нужно, чтобы он победил Усика в реванше. Потому что мы хотим потом увидеть бой Джошуа — Фьюри, как и все фанаты бокса на планете", — заявил тренер.

Добавим, что реванш Усик — Джошуа 2 запланирован на весну 2022 года. Ожидается, что Фьюри после победы над Уайлдером проведет обязательную защиту пояса, а затем будет организован бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренером Джошуа может стать бывший наставник Майка Тайсона.