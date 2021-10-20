Рус

Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме колишній тренер Майка Тайсона

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
Усик — Джошуа Новина оновлена 20 жовтня 2021, 13:14
Усик — Джошуа

Ентоні Джошуа спробує повернути своє.

Британський боксер, екс-чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа зважився на кардинальні зміни в своєму тренувальному процесі перед реваншем з українцем Олександром Усиком, якому AJ програв титули.

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, Ентоні під час відпочинку в США шукав нового тренера. Повідомляється, що британець хоче працювати з Ронні Шилдсом, який раніше тренував Майка Тайсона. Зараз сторони притираються один до одного, але принципова угода між ними уже досягнута.

Раніше Ентоні тренував Роб МакКрекен, однак після двох поразок від Енді Руїса і Усика британець зважився на радикальні зміни. Відзначається, що лише Анхель Фернандес залишиться в тренувальному таборі екс-чемпіона.

Додамо, що Шилдс також відомий по своїй роботі з братами-близнюками Джермаллом і Джермеллом Чарло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джошуа активував опцію реваншу з Усиком. Очікується, що другий поєдинок між боксерами відбудеться навесні 2022 року. Українець отримає рекордний гонорар за цей бій.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
"Слуги" Стефанчук і Корнієнко зайняли керівні пости у Верховній Раді
Статті
Жовтнева парламентська революція: що відбувається в Україні і до чого все йде
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Слуги" Стефанчук і Корнієнко зайняли керівні пости у Верховній Раді
Жовтнева парламентська революція: що відбувається в Україні і до чого все йде
Дата публікації
Категорія
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка
У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Харківських паралімпійців привітали в міськраді
У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: всі подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Україна переведе стрілки годинника 31 жовтня
Переведення годинника на зимовий час: як знизити шкоду для організму
Дата публікації
Категорія
Сучасні вакцини відрізняються дуже високою ефективністю
Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?