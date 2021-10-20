Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме колишній тренер Майка Тайсона

Ентоні Джошуа спробує повернути своє.

Британський боксер, екс-чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа зважився на кардинальні зміни в своєму тренувальному процесі перед реваншем з українцем Олександром Усиком, якому AJ програв титули.

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, Ентоні під час відпочинку в США шукав нового тренера. Повідомляється, що британець хоче працювати з Ронні Шилдсом, який раніше тренував Майка Тайсона. Зараз сторони притираються один до одного, але принципова угода між ними уже досягнута.

Раніше Ентоні тренував Роб МакКрекен, однак після двох поразок від Енді Руїса і Усика британець зважився на радикальні зміни. Відзначається, що лише Анхель Фернандес залишиться в тренувальному таборі екс-чемпіона.

Додамо, що Шилдс також відомий по своїй роботі з братами-близнюками Джермаллом і Джермеллом Чарло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джошуа активував опцію реваншу з Усиком. Очікується, що другий поєдинок між боксерами відбудеться навесні 2022 року. Українець отримає рекордний гонорар за цей бій.