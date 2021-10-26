Дружина Ф’юрі боїться, що Тайсон повторить долю Кличка

Дружина боксера не хоче бачити свого чоловіка нокаутованим.

Періс Ф’юрі, дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф’юрі, який нещодавно вперше в кар’єрі захистив чемпіонський титул у бою з американцем Деонтеєм Вайлдером, заявила, що хоче, щоб Тайсон найближчим часом завершив кар’єру.

Про це вона розповіла в інтерв’ю talksport.

Періс вважає, що "Циганський король" має завершити спортивну кар’єру протягом найближчих двох років і не затягувати з цим, адже молоді претенденти незабаром можуть побити його. Також дружина суперваговика зазначила, що Тайсону не варто битися до 40 років, як це робили Володимир Кличко та інші.

"Зараз йому 33. Думаю, він боксуватиме, до 35. Я знаю, що Володимир Кличко та інші билися і після 40 років, билися, поки не програвали. Я б не хотіла побачити поваленого чоловіка. Не хотіла б, щоб він продовжував до тих пір, доки не програє", — заявила любляча дружина боксера.

Зазначимо, у листопаді 2015 року британець одноголосним рішенням суддів переміг Володимира Кличка та вперше став чемпіоном світу. Реванш Кличко-Ф’юрі так і не відбувся, а потім українець провів чемпіонський поєдинок з Ентоні Джошуа (перемога AJ нокаутом у 11-му раунді), після чого "Доктор Сталевий Молот" завершив кар’єру.

Через чотири роки чемпіонські пояси повернулися до України — Олександр Усик дав урок боксу Джошуа в Лондоні.