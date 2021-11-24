Російські боксери зганьбилися на дуелі поглядів (відео)

Дивна дуель поглядів відбулася у РФ.

У Москві перед вечором боксу 26 листопада в ході традиційної дуелі поглядів "побилися" боксер-дебютант Гаджі Наврузов та Євген Орлов.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі FightSpace.

Під час традиційної процедури Орлов штовхнув опонента в груди, а потім між бійцями почалася сутичка, але виглядало це настільки награно, що в мережі відразу висміяли шоу. Додамо, що подібні бійки, за задумами організаторів, дають додаткову розкрутку боям.

Відео скандальної дуелі поглядів:

У мережі посміялися з "дуелі поглядів" російських боксерів:

В мережі висміяли дуель поглядів Гаджі Наврузов - Евгеній Орлов

Зазначимо, Наврузов дебютує у профі-боксі. При цьому Гаджі є чемпіоном світу з тайського боксу. Орлов — досвідчений суперваговик, на рахунку якого 17 перемог, 16 поразок та одна нічия у профі. Він свого часу бився з такими відомими боксерами: Кубрат Пулєв, Алекс Леапаї, Роберт Хеленіус та Франческо П’янета. Крім того, він був спаринг-партнером Володимира Кличка.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивну перемогу сина Кадирова на вечорі боксу у Чечні.