Российские боксеры опозорились на дуэли взглядов (видео)

Странная дуэль взглядов произошла в РФ.

В Москве перед вечером бокса 26 ноября в ходе традиционной дуэли взглядов "подрались" боксер-дебютант Гаджи Наврузов и Евгений Орлов.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале FightSpace.

Во время традиционных "гляделок" Орлов толкнул оппонента в грудь, а затем между бойцами началась потасовка, но выглядело это настолько наигранно, что в сети тут же высмеяли шоу. Добавим, что подобные потасовки, по замыслам организаторов, дают дополненную раскрутку боям.

Видео скандальной дуэли взглядов:

В сети посмеялись над "дуэлью взглядов" российских боксеров:

В сети высмеяли дуэль взглядов Гаджи Наврузов - Евгений Орлов

Отметим, Наврузов дебютирует в профи-боксе. При этом Гаджи является чемпионом мира по тайскому боксу. Орлов — опытный супертяж, на счету которого 17 побед, 16 поражений и одна ничья в профи. Он в своем время дрался с такими известными боксерами: Кубрат Пулев, Алекс Леапаи, Роберт Хелениус и Франческо Пьянета. Кроме того, он был спарринг-партнером Владимира Кличко.

Ранее "Телеграф" сообщал о странной победе сына Кадырова на вечере бокса в Чечне.