Российские боксеры опозорились на дуэли взглядов (видео)
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Странная дуэль взглядов произошла в РФ.
В Москве перед вечером бокса 26 ноября в ходе традиционной дуэли взглядов "подрались" боксер-дебютант Гаджи Наврузов и Евгений Орлов.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале FightSpace.
Во время традиционных "гляделок" Орлов толкнул оппонента в грудь, а затем между бойцами началась потасовка, но выглядело это настолько наигранно, что в сети тут же высмеяли шоу. Добавим, что подобные потасовки, по замыслам организаторов, дают дополненную раскрутку боям.
Видео скандальной дуэли взглядов:
В сети посмеялись над "дуэлью взглядов" российских боксеров:
Отметим, Наврузов дебютирует в профи-боксе. При этом Гаджи является чемпионом мира по тайскому боксу. Орлов — опытный супертяж, на счету которого 17 побед, 16 поражений и одна ничья в профи. Он в своем время дрался с такими известными боксерами: Кубрат Пулев, Алекс Леапаи, Роберт Хелениус и Франческо Пьянета. Кроме того, он был спарринг-партнером Владимира Кличко.
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