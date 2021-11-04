"Цирк продовжується": син Кадирова нокаутував суперника без нокауту (відео)

У мережі висміяли черговий поєдинок сина голови Чечні.

У Грозному відбувся вечір боксу "Час Легенд 7", на якому, зокрема, виступили син голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова Елі та племінник Магомед Делімханов.

Обидва родичі Кадирова провели бої за аматорськими правилами. 14-річний Елі здобув дострокову перемогу над ровесником зі Ставрополя Хетагом Хаткаровим. У третьому раунді після одностороннього ходу поєдинку рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Кадирова-молодшого технічним нокаутом.

У мережі висміяли перемогу Елі, адже його суперник майже не викидав ударів, а цей бій один із користувачів назвав "цирком".

Фрагменти бою Елі Кадиров — Хетаг Хаткаров:

Додамо, що небитий Елі здобув свою 7 перемогу.

А ось так на перемогу Кадирова відреагували користувачі мережі у коментарях під відео:

Користувачі відреагували на перемогу сина Кадирова

Нагадаємо, що у квітні 2021 року син Рамзана Кадирова Адам став учасником вечора боксу у Грозному. Тоді синові голови Чечні віддали перемогу після дивного рішення рефері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомого боксера підозрюють у симуляції нокауту.

Нагадаємо, на вечорі боксу в Лондоні ефектну перемогу здобув "двійник" Олександра Усика.