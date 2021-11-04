"Цирк продолжается": сын Кадырова нокаутировал соперника без нокаута (видео)
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В сети высмеяли очередной поединок сына главы Чечни.
В Грозном состоялся вечер бокса "Время Легенд 7", на котором, в том числе выступили сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли и племянник Магомед Делимханов.
Оба родственника Кадырова провели бои по любительским правилам. 14-летний Эли одержал досрочную победу над ровесником из Ставрополя Хетагом Хаткаровым. В третьем раунде после одностороннего хода поединка рефери остановил схватку, зафиксировав победу Кадырова-младшего техническим нокаутом.
В сети высмеяли победу Эли, ведь его соперник почти не выбрасывал ударов, а данный бой один из пользователей назвал "цирком".
Фрагменты боя Эли Кадыров — Хетаг Хаткаров:
Добавим, что непобедимый Эли добыл свою 7-ю победу.
А вот так на победу Кадырова-младшего отреагировали пользователи сети в комментариях под видео:
Напомним, что в апреле 2021 года сын Рамзана Кадырова Адам стал участником вечера бокса в Грозном. Тогда сыну главы Чечни отдали победу после странного решения рефери.
Ранее "Телеграф" сообщал, что известного боксера подозревают в симуляции нокаута.
Напомним, на вечере бокса в Лондоне эффектную победу одержал "двойник" Александра Усика.
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