Чемпион в весе Ломаченко защитил титул в зрелищном бою (видео)

Декабрь — время легковесов в мире бокса.

В ночь на воскресенье, 5 декабря (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса на DAZN, в главном бою которого на ринге прошел чемпионский бой легковесов (до 61,235кг) Девин Хейни — Джозеф Диас.

Чемпион мира по версии WBC американец Хейни не без труда одолел своего соотечественника Диаса, который сумел навязать чемпиону конкурентный поединок. Бой продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой Дэвина единогласным решением судей — 117-111 дважды и 116-112.

Лучшие моменты боя Девин Хейни — Джозеф Диас:

Этот успех стал 27-м для непобедимого 23-летнего чемпиона. 29-летний Джозеф проиграл во второй раз, имея также на счету 2 поражения и одну ничью. Добавим, что Хейни является потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, который сразится с Ричардом Комми из Ганы в ночь на 12 декабря. Этот бой можно будет посмотреть в Украине, а букмекеры уже назвали фаворита.

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