Боксер, обманувший Ломаченко, избил соперника на ринге (видео)

Бывший спарринг-партнер Ломаченко добыл впечатляющую победу.

Известный ирландский боксер Стивен Маккенна, который ранее помогал украинцу Василию Ломаченко в тренировочном лагере, эффектно нокаутировал ганца Ричмонда Джарбенгу на вечере бокса в Ковентри (Великобритания).

В поединке полусредневесов ( до 66,678 кг) 24-летний Маккенна попросту уничтожил 31-летнего Джарбенгу. Уже в первом раунде Стивен выбросил сумасшедшее количество ударов по оппоненту, что закономерно привело к падению последнего.

Видео нокаута в бою Стивен Маккенна — Ричмонд Джарбенг ирландец опубликовал на своей страничке в Instagram.

Добавим, что непобедимый ирландец добыл свою 10-ю победу в профи. Ричмонд проиграл в 5-й раз, имея в своем послужном списке 31 победу и 1 ничью.

Отметим, в 2018 году Маккенна работал в тренировочном лагере Ломаченко. Чтобы попасть туда, ирландец соврал, что он боксер-левша.

"Пришлось приврать, сказать, что я левша и боксировать в правосторонней стойке. Я держался молодцом, никаких проблем. И, конечно же, многому научился. Это был классный опыт", – заявлял в интервью Маккена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в британском Шеффилде зрители стали свидетелями апсета года.