Чемпіон у вазі Ломаченка захистив титул у видовищному бою (відео)

Грудень — час легковаговиків у світі боксу.

У ніч на неділю, 5 грудня (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу на DAZN, у головному бою якого на ринзі пройшов чемпіонський бій легковаговиків (до 61,235 кг) Девін Хейні — Джозеф Діас.

Чемпіон світу за версією WBC американець Хейні не без проблем здолав свого земляка Діаса, який зумів нав’язати чемпіону конкурентний поєдинок. Бій тривав усі відведені 12 раундів і завершився перемогою Девіна одноголосним рішенням суддів — 117-111 двічі та 116-112.

Найкращі моменти бою Девін Хейні — Джозеф Діас:

Цей успіх став 27-м для непереможного 23-річного чемпіона. 29-річний Джозеф програв удруге, маючи також на рахунку 2 поразки та одну нічию. Додамо, що Хейні є потенційним суперником українця Василя Ломаченка, який побореться з Річардом Коммі з Гани у ніч на 12 грудня. Цей бій можна буде переглянути в Україні, а букмекери вже назвали фаворита.

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