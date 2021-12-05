Рус

Чемпіон у вазі Ломаченка захистив титул у видовищному бою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Девін Хейні — Джозеф Діас Новина оновлена 05 грудня 2021, 10:19
Девін Хейні — Джозеф Діас

Грудень — час легковаговиків у світі боксу.

У ніч на неділю, 5 грудня (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу на DAZN, у головному бою якого на ринзі пройшов чемпіонський бій легковаговиків (до 61,235 кг) Девін Хейні — Джозеф Діас.

Чемпіон світу за версією WBC американець Хейні не без проблем здолав свого земляка Діаса, який зумів нав’язати чемпіону конкурентний поєдинок. Бій тривав усі відведені 12 раундів і завершився перемогою Девіна одноголосним рішенням суддів — 117-111 двічі та 116-112.

Найкращі моменти бою Девін Хейні — Джозеф Діас:

Цей успіх став 27-м для непереможного 23-річного чемпіона. 29-річний Джозеф програв удруге, маючи також на рахунку 2 поразки та одну нічию. Додамо, що Хейні є потенційним суперником українця Василя Ломаченка, який побореться з Річардом Коммі з Гани у ніч на 12 грудня. Цей бій можна буде переглянути в Україні, а букмекери вже назвали фаворита.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на вечорі боксу в Ковентрі.

Теги:
#Бокс #Девін Хейні
Дмитро Комаров
Інтерв'ю
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"
Дата публікації
Категорія
Сертифікати мають конкретний термін дії
В Україні частина COVID-сертифікатів втратить дійсність: деталі
Дата публікації
Категорія
Штам коронавірусу "Омікрон"
Небезпечну мутацію COVID-19 "Омікрон" вже виявлено по сусідству з Україною
Дата публікації
Категорія
Коронавірус у дітей
Понад 10% випадків захворюваності COVID-19 припадає на дітей: свіжа статистика
Дата публікації
Категорія
Морозні візерунки
Коли Україну накриють морози до 15 градусів і нижче: прогноз