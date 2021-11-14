Боксер, який обдурив Ломаченка, побив суперника на ринзі (відео)

Колишній спаринг-партнер Ломаченка здобув дивовижну перемогу.

Відомий ірландський боксер Стівен Маккенна, який раніше допомагав українцеві Василю Ломаченку у тренувальному таборі, ефектно нокаутував ганця Річмонда Джарбенгу на вечорі боксу у Ковентрі (Велика Британія).

У поєдинку напівсередньоваговиків (до 66,678 кг) 24-річний Маккенна просто знищив 31-річного Джарбенгу. Вже в першому раунді Стівен викинув шалену кількість ударів по опоненту, що закономірно призвело до падіння останнього.

Відео нокауту в бою Стівен Маккенна — Річмонд Джарбенг ірландець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що непереможний ірландець здобув свою 10-ту перемогу у профі. Річмонд програв у 5-й раз, маючи у своєму послужному списку 31 перемогу та 1 нічию.

Зазначимо, у 2018 році Маккенна працював у тренувальному таборі Ломаченка. Щоб потрапити туди, ірландець збрехав, що він боксер-шульга.

"Довелося прибрехати, сказати, що я шульга і боксувати у правосторонній стійці. Я тримався молодцем, жодних проблем. І, звичайно ж, багато чого навчився. Це був класний досвід", — заявляв в інтерв’ю Маккена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу у британському Шеффілді глядачі стали свідками апсету року.