Боксер на 3-й секунді раунду погасив світло супернику і став новим чемпіоном світу (відео)

Один удар у боксі може вирішити результат всього протистояння.

Справжньою сенсацією завершився вечір професійного боксу 13 листопада в Шеффілді (Великобританія), де в головному бою шоу місцевий спортсмен Кід Гелехед (28-2, 17 КО) захищав титул чемпіона світу за версією IBF в напівлегкій вазі (до 57,153 кг) від зазіхань іспанця Кіко Мартінеса (43-10-2, 30 КО).

31-річний Кід вперше захищав титул чемпіона світу. Здавалося, він легко це зробить, адже у суперники йому дістався боксер з 10 поразками за спиною. Проте 35-річний іспанець і не думав здаватись без бою. До того ж він став автором гучного апсета. Наприкінці 5-го раунду Мартінес відправив опонента у важкий нокдаун, а від негайної поразки британця врятував гонг, щоправда, вже наступної 3-хвилинки Кіко нокаутував опонента. На 3-й секунді 6-го раунду Мартінес потужним ударом з правої відправив суперника на канвас та став новим чемпіоном світу.

Відео нокауту в бою Кіко Мартінес — Кід Гелехед:

Найкращі моменти бою Кіко Мартінес — Кід Гелехед:

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